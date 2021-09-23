كاميرات المراقبة ترصد لحظة اختطاف طفل الهرم.. «الجريمة استغرقت 5 ثواني» (فيديو)

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أمس، في تحرير طفل اختطفه 5 متهمين، داخل توك توك بالهرم، وساوموا والده على دفع مبالغ مالية، نظير إطلاق سراحه، وألقت القبض عليهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات مع المتهمين.

وحصلت «الوطن» على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للحظة سير الطفل بمفرده في الشارع، ويظهر «توك توك» يهدئ من سرعته، بينما يخرج منه شخص ويختطف الأول داخل المركبة، ثم لاذوا بالفرار حيث استغرقت جريمة الخطف حوالي 5 ثواني فقط.

خطف ومساومة

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة الهرم، من أحد المواطنين وزوجته، أفادا فيه باختفاء نجلهما «8 سنوات» بعد خروجه لشراء بعض المستلزمات من المنطقة، وأوضح الأب أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول، ساومه على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراح الطفل المجني عليه.

الأمن العام

وعلى الفور، أمر اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض الواقعة وسرعة تحرير الطفل سالما؛ إذ تمكن ضباط فريق البحث من تحديد 5 متهمين مقيمين في منطقة الهرم، وبدأت الشرطة في ملاحقتهم، ونتيجة لتضييق الخناق عليهم، أطلقوا سراح الطفل المُختطف بالقرب من منزله.

قبض واعترافات

كما تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهمين الـ5؛ إذ اعترفوا تفصيليا بارتكاب الحادث، مستخدمين في ذلك «التوك توك» الخاص بأحدهم.

وأضاف المتهمون، أن أحدهم حرّضهم على خطف الطفل، لعلمه بأن والده وجدته ميسورا الحال، وجرى بإرشادهم ضبط «التوك توك» المستخدم في ارتكاب الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.