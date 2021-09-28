الجمهوريون في الشيوخ الأمريكي يعرقلون تشريعا لتفادي إغلاق حكومي جديد

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعا لإطلاق المناقشة حول رفع سقف الدين الحكومي وتفادي إغلاق جديد بعد 3 ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأيد التشريع، 48 عضوا في المجلس، بينما عارضه 50، فيما كان التشريع بحاجة إلى 60 صوتا لتمريره، فيما غير زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر صوته في اللحظة الأخيرة من نعم إلى لا، ما سيؤدي إلى إعادة التصويت.

«الخزانة الأمريكية» تحذر من احتمال عجز البلاد عن سداد الديون

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حذرت في وقت سابق، «الكونجرس» من احتمال عجز البلاد عن سداد الديون إن لم يتم رفع سقف الدين الحكومي بحلول 1 أكتوبر المقبل، عندما تبدأ السنة المالية الجديدة.

وتحتاج السلطات الأمريكية، للتمويل لمواصلة عمل الحكومة، حيث ينتهي التمويل المخصص حتى الآن في 3 ديسمبر المقبل، ويهدد الحكومة إغلاق جديد بعد هذا الموعد إن لم يتم التصويت على التشريعات الضرورية بشأن التمويل.

من جانبها، تواجه خطة الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية والإصلاحات الاجتماعية التاريخية التي يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تطبيقها، أسبوعا صعبا في الكونجرس.

وعبر بايدن عن تفاؤله مؤخرا إزاء مشروعيه التاريخيين للاستثمارات الاول، مشروع بقيمة 1200 مليار دولار من أجل إصلاح البنى التحتية المتداعية بدعم من قسم من الجمهوريين، والثاني يتمثل في إصلاحات اجتماعية واستثمارات لمكافحة التغير المناخي في خطة ضخمة بقيمة 3500 مليار دولار «إعادة البناء بشكل أفضل».

وندد الجمهوريون بنفقات غير مسؤولة ويعارضونها بشدة، لذلك عمد الديمقراطيون إلى مناورة برلمانية تتيح لهم تجاوز العرقلة من جانب المعارضة في الشيوخ واعتماد الشق الاجتماعي بأصواتهم الخاصة لكنهم لا يملكون سوى غالبية هشة جدا في الكونجرس.

ومن المقرر، التصويت النهائي على مشاريع القوانين، بعد غد الخميس.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحذر: استمرار أسباب الارتفاع الأخير في التضخم لفترة أطول

من جانبه، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي»، جيروم باول، المشرعين في واشنطن من أن أسباب الارتفاع الأخير في التضخم قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وقال باول، في خطاب سيلقيها اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن النمو الاقتصادي استمر في التعزيز لكنه قوبل بضغوط أسعار تصاعدية ناجمة عن عوامل منها اختناقات سلسلة التوريد.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنه مع استمرار الاقتصاد الأمريكي في الانفتاح وانتعاش الإنفاق، ستشهد الولايات المتحدة ضغطًا تصاعديًا على الأسعار.

فلوريدا تعلن التحقيق مع «فيسبوك» في قضية تدخل محتمل في الانتخابات المحلية

وفي سياق آخر، أمر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس «الجمهوري»، بإخضاع شركة «فيسبوك» للتحقيق في قضية تدخل محتمل في الانتخابات المحلية في الولاية.

وقال دي سانتيس، إنه ليس سرا أن المراقبين من الشركات التكنولوجية الكبرى منذ فترة طويلة لا يطبقون قواعدهم بشكل دقيق.

وجاءت أوامر حاكم الولاية، في أعقاب نشر صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، مقالا، أشارت فيه إلى أن «فيسبوك» كثيرا ما ينتهك قواعده في ما يخص المستخدمين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة، بمن فيهم السياسيون.