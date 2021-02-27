الجمهوريون يرفضون قانون بايدن للإغاثة بقيمة تريليوني دولار: «باهظة»

وافق مجلس النواب الأمريكي، على حزمة ضخمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بقيمة 1.9 تريليون دولار في وقت مبكر صباح اليوم، وهو مشروع القانون السادس لمواجهة الفيروس التاجي منذ بدء الوباء قبل عام.

وصوت اثنان من الديمقراطيين ضد خطة حزبهم وهما النائبان الأمريكيان جاريد جولدن من ولاية مين وكورت شريدر من ولاية أوريجون، بينما لم يؤيد أي جمهوري مشروع قانون- وفقا لما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية.

وقبل حوالي ساعتين من التصويت، سخر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي من الاقتراح ووصفه بأنه «فاتورة تسديد ديون نانسي بيلوسي»، كما وصف التشريع كذلك بأنه «حزمة إنفاق الديمقراطيين الباهظة والفاسدة والليبرالية»، ما زعم أنه يدل على «عودة المستنقع».

وأضاف مكارثي: «لقد أجرينا الحسابات المبلغ المالي الذي يذهب في الواقع لهزيمة الفيروس أقل من 9 بالمائة، لذا لا تسميها فاتورة إنقاذ، لا تسميها فاتورة إغاثة.. أطلق عليها تعويض بيلوسي».

ووضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة بتكلفة 1.9 تريليون دولار لمعالجة تداعيات كورونا في البلاد، اصطف فيه الجمهوريون في المعارضة وانتقدوا الخطة بوصفها باهظة الثمن، يرى الديمقراطيون أن الحزمة ضرورية لمحاربة جائحة أودت بحياة أكثر من 500 ألف أمريكي وتسببت في تعطل الملايين من العمل.

وشكك المشرعون في الحزب الجمهوري في الحاجة إلى تريليوني دولار أخرى، متهمين زملائهم الليبراليين باستخدام القانون كوسيلة لتمرير «قائمة الرغبات الديمقراطية».

وتغطي هذه الخطة تكاليف اللقاحات والإمدادات الطبية، وترسل جولة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والحكومات المحلية، وتشمل بنود الخطة مدفوعات مباشرة للأفراد تبلغ 1400 دولار، وإعانة بطالة اتحادية بقيمة 400 دولار في الأسبوع حتى 29 أغسطس، ومساعدة الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجارات والرهون العقارية أثناء الوباء.