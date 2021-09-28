منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة ليبيريا

يختتم منتخب مصر، تدريباته بمعسكر برج العرب، غدا الأربعاء، استعدادا لخوض ودية ليبيريا المحدد لها التاسعة مساء الخميس المقبل، بملعب الجيش ببرج العرب، والتي تأتي في إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي ليبيا المحدد لهما 7 و11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، حيث تشهد المباراة الودية مشاركة 24 لاعبا محليا ويغيب المحترفون عن المشاركة في اللقاء الذي يقام بعيدا عن مواعيد الأجندة الدولية.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبي المنتخب على راحة سلبية الجمعة المقبل، ويعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، القائمة النهائية المقرر أن تخوض مباراتي ليبيا، وتشكل مزيجا بين اللاعبين المحليين والمحترفين التسعة، الذي سبق الإعلان عنهم، وهم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، مصطفى محمد (جالاطا سراي التركي)، سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)، عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).

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