أسعار ومواعيد زيارة متحف الزعيم جمال عبد الناصر في ذكرى رحيله الـ51

في الذكرى الـ51 لوفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، توافد عدد من أفراد أسرته بينهم نجليه عبدالحكيم وهدى، وبعض القيادات والأحزاب السياسية، ومحبيه من الشعب المصري، لزيارة ضريحه الكائن بمنطقة كوبري القبة في محافظة القاهرة، صباح اليوم.

كما يستعد متحف جمال عبدالناصر في القاهرة، لاستقبال محبي الرئيس الراحل في مواعيد العمل الرسمية، لذا تستعرض «الوطن» أسعار ومواعيد زيارة المتحف وفقًا لما حددته وزارة الثقافة المصرية على النحو التالي:

متحف جمال عبدالناصر

وحددت وزارة الثقافة أسعار تذاكر دخول المتحف بـ10 جنيهات للمصريين و20 جنيها للأجانب، و5 جنيهات للطلاب المصريين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمنع من انتشار فيروس كورونا، إذ يفتح المتحف أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر يوميًا، عدا يومي الجمعة والإثنين والعطلات الرسمية.

مساحة متحف جمال عبدالناصر

ويقع المتحف على مساحة إجمالية 13.400 م، تشمل مبنى من دورين على مساحة 1300 م والباقي حديقة خاصة، ويقع في منطقة منشية البكري شرق القاهرة.

وتعد زيارة متحف الزعيم جمال عبدالناصر، أحد الطقوس التي يميل محبو عبدالناصر لتأديتها بشكل مكثف، في ثلاث مناسبات ترتبط باسم عبدالناصر، وهي ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وذكرى ميلاد الزعيم في 15 يناير، و28 سبتمبر ذكرى رحيله.

ويضم المتحف العديد من الوثائق والمقتنيات الشخصية لعبد الناصر، إضافة إلى صوره الشخصية والعائلية وملابسه وكاميراته الفوتوغرافية وأقلامه وملابسه والأوسمة والنياشين والهدايا التذكارية التي حصل عليها الرئيس، إضافة إلى أثاث منزله الذي يتضمن غرفة المعيشة وغرفة المكتب وغرفة النوم والصالون الخاص به.

وعبد الناصر ولد في 15 يناير 1918، في 18 شارع قنوات في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، وأبوه هو عبدالناصر حسين، المولود في 1888 في قرية بني مر في صعيد مصر، وكان يعمل في مصلحة البريد بالإسكندرية.