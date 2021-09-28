جامعة كفر الشيخ تنظم المهرجان الرياضي للأسر الطلابية بمشاركة الجامعات

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ تنظيم الجامعة المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من 1حتى 5 أكتوبر المقبل، بمشاركة الجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة ومحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، بحضور رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الجامعة.

المهرجان يهدف لتنمية مهارات الطلاب

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المهرجان ثمرة التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في «الإدارة العامة للنشاط الرياضي»، ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصا في المجال الرياضي والذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات، مؤكدا حرص إدارة الجامعة تحرص على تقديم سبل الدعم للطلاب لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، ما يسهم في دعم قدرات الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات المصرية مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك الجامعات والمعاهد الخاصة للتنافس الشريف في النشاط الرياضي.

المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات «خماسي كرة القدم – تنس الطاولة – كرة السرعة –– دراتس - ألعاب ترويحية مفتوحة»، وستقدم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.