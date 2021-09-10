مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وبدء تنسيق قبول الطلاب القدامى والمستجدين بالمدن الجامعية، يبحث طلاب جامعة كفر الشيخ عن مصروفات المدينة الجامعية في جامعة كفر الشيخ للعام الدراسي 2021 - 2022 وشروط الالتحاق وملف التقديم، وذلك رغبة منهم في الالتحاق بالمدن الجامعية للكليات المختلفة، حيث من المقرر أن تفتح باب القبول قريبا وفقا لإعلان الجامعة، حيث يجري التقديم إليكترونيا على موقع الزهراء الموحد على مستوى الجامعات.

وتستعرض« الوطن»، كل ما تريد معرفته عن مصروفات المدينة الجامعية في جامعة كفر الشيخ للعام الدراسي 2021 - 2022 وشروط الالتحاق وملف التقديم، في إطار ما تقدمه من خدمات للمواطنين على مدار اليوم.

مصروفات المدينة الجامعية في جامعة كفر الشيخ للعام الدراسي 2021 - 2022

ووفقا لمصدر داخل جامعة كفر الشيخ، فإن مصروفات المدينة الجامعية في جامعة كفر الشيخ للعام الدراسي 2021 - 2022، موحدة على كافة الكليات والمدن الجامعية وهي 350 جنيهاً شهريا، شاملة الإقامة والطعام، حيث تشمل المدن الجامعية بكفر الشيخ مطعما من 3 طوابق مجهز بكافة وسائل الأمان كما تتواجد أسوار عالية تفصل بين المدن وبين المناطق المجاورة لتوفير الأمان لمن يقطن بها، ومزودة بمبردات المياه بأعداد كافية ومزودة أيضا بأعداد كافية من سخانات المياه.

المدينة الجامعية في جامعة كفر الشيخ للعام الدراسي 2021 - 2022.. شروط الالتحاق

وأعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية عن شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية في جامعة كفر الشيخ للعام الدراسي 2021 - 2022 وهي:

- أن يكون الطالب مقيداً منتظماً بإحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

- ألا يكون قد صدر ضد الطالب أو الطالبة عقوبة تأديبية من جامعة كفر الشيخ أو من الجامعات الأخرى في العام الجامعي السابق .

- ألا يكون الطالب أو الطالبة من سكان مدينة كفر الشيخ أو المراكز القريبة منها .

-ألا يكون متزوجا أو موظفا بالحكومة أو القطاع العام .

- عدم التدخين نهائيا داخل أسوار المدينة وجميع مرافقها.

- ألا يكون قد وقع على الطالب أو الطالبة القدامى عقوبة الحرمان من الإقامة في العام السابق .

- أن تثبت لياقته صحيا

- ألا يكون مستحق عليه مبالغ للمدن الجامعية في العام السابق أو اى مستحقات مالية أخرى .

-يشترط النجاح بتقدير عام جيد للطلاب القدامى ويكون أولوية القبول بالتقدير الأعلى وأن يقبل طلاب الكليات الطبية أولا.

- أن يكون القبول بالمدن الجامعية قاصراً على عام جامعي واحد ويحدد عدد المقبولين في أول كل عام جامعي وذلك فيما عدا طلاب الفرق النهائية من الكليات التي تستمر الدراسة بها .

ملف التقديم بالمدينة الجامعية في جامعة كفر الشيخ للعام الدراسي 2021 - 2022

كما يتطلب ملف التقديم بالمدينة الجامعية في جامعة كفر الشيخ للعام الدراسي 2021 - 2022 عددا من الأوراق وهي :

- يتقدم الطالب أو الطالبة بتسجيل طلب الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع نظام الزهراء من هنـــــــــا، وهو النظام المعمول به في الجامعات المصرية.

- أن يسحب الطالب أو الطالبة ملف التقدم للمدن من مقر مكتب التنسيق وطبع طلبه على الإنترنت.

-نموذج تقديم للمدن الجامعية

-شهادة صحية تثبت أنه لائق طبيا.

-بحث اجتماعي للطالب المتقدم

-اقرار ضامن للطالب

- كارتين حصر بيانات و كارت اخطار بالقبول

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