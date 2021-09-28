مثول قادة أمريكا أمام الكونجرس لأول مرة منذ الانسحاب من أفغانستان

يمثل كبار القادة الأمريكيين وعلى رأسهم وزير الدفاع الأمركي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، بالإضافة إلى قائد القيادة الوسطى الأمريكية كينيث ماكنزي، أمام الكونجرس اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ الانسحاب من أفغانستان.

وستُعقد جلسات المساءلة بشأن أفغانستان على مدى يومين، لتكون الجلسة الأولى أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والجلسة الثانية يوم الأربعاء أمام لجنة القوّات المسلحة في مجلس النواب وفقا لقناة "العربية".

مثول قادة أمريكا أمام الكونجرس بشأن الانسحاب من أفغانستان

ويُنتظر أن يواجه الثلاثي العسكري انتقادات المشرّعين من الحزبين، على ما وصفه بعضهم بالانسحاب الفوضوي في أعلى المستويات، وقد دعا عدد كبير منهم إلى استقالة وجوه بارزة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمن فيهم القادة العسكريون الماثلون أمام الكونجرس.

وكان مجلس النواب الأمريكى قد وافق يوم الخميس على نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي والذي يمنح موافقة كبيرة من الحزبين لفتح تحقيق مستقل في إخفاقات الولايات المتحدة في أفغانستان.

مجلس النواب الأمريكى وافق على نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي

وحصل المشروع على موافقة 316 واعتراض 113 لصالح الإجراء، كما يتضمن التشريع موازنة دفاعية تصل إلى 768 مليار دولار، ويمثل الموافقة على التحقيق لحظة نادرة من الوحدة في الكونغرس على الكارثة الأفغانية، كما يعكس الإحباط المشترك للجمهوريين والديمقراطيين من القرارات التي أدت إلى خروج القوات الأميركية بشكل فوضوي من أفغانستان الشهر الماضي.

ويحتوي التشريع على عدة مطالب لمحاسبة الأشخاص والأسلحة المتروكة، ويوجه البنتاجون بكشف التفاصيل حول كيف سيستمر في إخراج المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء والأفغان الذين يتمتعون بوضع تأشيرة هجرة خاصة، والذين لم يتمكنوا من المغادرة خلال عملية الإجلاء التي استمرت 17 يومًا من مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

و يأمر التشريع قادة الدفاع والاستخبارات بتوضيح كيف يخططون للحماية من التهديدات الإرهابية الصادرة من أفغانستان الآن بعد أن فقدت الولايات المتحدة بصمتها على الأرض وتعتمد فقط على قدرات "في الأفق" وهي القدرات التي أثبتت فشلها في الشهر الماضي عندما قتلت القوات الأمريكية عامل إغاثة وعائلته في غارة بطائرة بدون طيار.