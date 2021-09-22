مقتل 5 في هجوم على طالبان شرقي أفغانستان

قال شهود عيان، إن مسلحين هاجموا سيارات تابعة لحركة طالبان شرقي أفغانستان اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان على الأقل وثلاثة مدنيين في أحدث أعمال عنف منذ سيطرة الحركة على البلاد منذ منتصف أغسطس الماضي.

وقال شهود العيان، إن مسلحين فتحوا النار على سيارة لطالبان في محطة بنزين محلية في مدينة جلال آباد، ما أسفر عن مقتل اثنين وأحد الأشخاص بمحطة الوقود، إضافة إلى طفل أيضا.

مقتل طفلين خلال هجوم على طالبان

كما قتل طفل آخر وأصيب اثنان من مقاتلي طالبان في هجوم منفصل بانفجار سيارة أخرى وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأدى تفجير آخر لمركبة تابعة لطالبان في جلال آباد إلى إصابة شخص بجانبها، ولم يتضح ما إذا كان هذا الشخص مسؤولا في طالبان أم لا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجمات اليوم، رغم إعلان تنظيم داعش الذي ينشط في شرق أفغانستان، مسؤوليته عن هجمات مماثلة في جلال آباد الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقد أثارت الهجمات شبح صراع أوسع نطاقا بين حكام طالبان الجدد في البلاد وخصومهم القدامى.