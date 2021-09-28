أنواع لقاح كورونا في مصر.. الصحة تستقبل «فايزر» الخميس المقبل

تستعد وزارة الصحة والسكان، لاستقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا، الخميس المقبل، وبينها «فايزر» و«موديرنا»، في ظل حرص الدولة على تنويع مصادر اللقاحات في مصر، لتسهيل مهمة السفر على المواطنين، خاصة في الدول التي فرضت مجموعة من الإجراءت لدخولها.

وتزامنا مع استعداد الوزارة لاستقبال لقاح فايزر وموديرنا في مصر، ترصد السطور التالية أنواع لقاح كورونا في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

أنواع لقاح كورونا في مصر

- لقاح سينوفارم

لقاح صيني، عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

- لقاح أسترازينيكا

عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 3 أشهر، وقبل أسابيع أصدرت وزارة الصحة قرارًا بجعل الفاصل بين الجرعتين شهر واحد فقط نظرًا للمسافرين، وتصل فعالية لقاح أسترازينيكا إلى 76% في الوقاية من فيروس كورونا، و100% حماية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

- لقاح جونسون آند جونسون

لقاح جونسون هو عبارة عن جرعة واحدة، وهو مخصص في مصر للمسافرين.

- لقاح سبوتنيك الروسي

هو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، تصل فعاليته لـ95% بعد أخذ الجرعة الثانية.

- لقاح سينوفاك

هو لقاح صيني مصري، هو عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يومًا.

الصحة تطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وناشدت الوزارة المواطنين، بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة الموضوعة لتطعيم 40% من المواطنين.