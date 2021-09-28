الصحة توضح الأعراض الجانبية للقاح كورونا سينوفاك

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن 105، مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالأعراض الجانبية للقاح كورونا سينوفاك، مؤكدة أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف والتوتر، مناشدة المواطنين مجددا بضرورة حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا سينوفاك

واستعرضت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، الأعراض الجانبية للقاح كورونا سينوفاك، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية لجميع لقاحات كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل وتكسير في العضلات والإحساس بالإرهاق والتعب، مؤكدة أن هذه الأعراض بسيطة ومتوسطة وتزول من تلقاء نفسها ولا تستدعى الذهاب الى طبيب.

وشددت على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة حتى بعد الحصول على لقاح كورونا، لافتة إلى أن اللقاح لا يعطي مناعة 100% للوقاية من فيروس كورونا، ولكنه يخفف من الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، إذ أعلنت خروج 588 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255059 حتى اليوم.

وتوقعت وزارة الصحة والسكان، أن تكون ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا بعد 3 أسابيع.