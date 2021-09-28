وزارة الصحة توضح خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا ورابط الحجز

من جديد تستعرض وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا، وأكدت الوزارة في تقرير رسمي، أن جميع لقاحات كورونا آمنه وفعالة ولا داعى للخوف أو التوتر، مشيرة إلى إتاحتها مجانا لجميع المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وقالت لابد من التسجيل للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وأكدت التسجيل لا يكون إلا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة.

خطوات تسجيل لقاح كورونا

وجاءت خطوات تسجيل لقاح كورونا حسب ما أعلنته وزارة الصحة على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة.

- إدخال البيانات المطلوبة بداية من الاسم الرباعي والرقم القومى وجواز السفر وتحميل الصورة الشخصية ورقم الهاتف المحمول.

- ترسل الوزارة بعد ذلك رسالة تحقق من 4 أرقام

- استكمال البيانات التي تتضمن تحميل التاريخ المرضي إن وجد، واختيار مكان التطعيم والموافقة على شروط تلقي اللقاح.

- وتقوم الوزارة بإرسال رسالة تحمل رقم طلب التسجيل.

أعراض التطعيم تزول من تلقاء نفسها

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء أي لقاء، وذلك بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية في حال أخذ اللقاح.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، ولكنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطوة.

كانت وزارة الصحة قد جددت دعوتها للمواطنين بضرورة تلقي لقاح كورونا لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وطمأنت المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، مشيرة إلى أنها تزول من تلقاء نفسها وتشبه تطعيمات الأطفال.