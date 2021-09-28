سعفان: تعيين 456 شابا بأسوان..وصرف 5 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان لـ456 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 شباب من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلون 1843 راغبا في العمل، فضلاً عن إسقاط 814 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

التنسيق مع أصحاب الأعمال لتوفير وظائف

وأوضح سعفان أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في حل مشكلة البطالة، وذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة، لطرح فرص عمل مناسبة للشباب.

وقد أرسل محمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، إلى الوزير، بخصوص ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلى صرف 107 ألف جنيه لـ45 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و 35 ألفاً و 397 جنيها رعاية صحية لـ 30 عاملاً، ليصل إجمالي ما تم صرفه 142 ألفاً و 397 جنيهاً لـ 75 عاملا من المسجلين بالمديرية، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر والأضحى المبارك لـ 5010 عاملاً بإجمالي 4 ملايين و 965 ألف جنيه.

تفتيش على السلامة المهنية وحل الشكاوى

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 247 منشآت «دوري نهاري» وعمل 14 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 167 منشأة أخرى، وبحث 4 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 79 منشأة، وإعادة التفتيش على 80 منشأة أخرى.

وأضاف: أنه في مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 15 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وإحالة 6 شكاوى للقضاء وجهات أخرى، وتبقي 6 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 263 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 231 رخصة مزاولة مهنة لـ 231 عاملا.