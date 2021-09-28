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رامي عياش يطلق مبادرة «تحدي التعلم» للتكفل بتعليم طفل لمدة عام

تهدف لتخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن العائلات اللبنانية

كتب:

أحمد حسين صوان
01:10 م | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
رامي عياش

رامي عياش

أطلق الفنان اللبناني رامي عياش، مؤسس جمعية «عيّاش الطفولة»، مبادرة «تحدي التعلّم» والتي تهدف إلى التكفل بتعليم طفل لبناني لمدة عام كامل، تحت شعار «الهدف دائماً هو بناء الإنسان».

وتأتي مُبادرة «تحدي التعلم» التي أطلقها رامي عياش، من أجل تخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان مؤخراً.

ونشر عياش، عبر صفحته الخاصة على موقع التغريدات تويتر، مقطع فيديو، كشف من خلاله أن جمعية «عيّاش الطفولة» تتكفّل بتعليم ألفي طفل في لبنان من شماله إلى جنوبه دون أي تفرقة.

وأطلق الفنان رامي عياش تحديا يسعى لتعليم آلاف الأطفال واختار ثلاثة أسماء وكل اسم منهم سيتكفل بتعليم طفل لمدة عام وبدورهم كل اسم فيهم سيسمّي ثلاثة أسماء لتكبر الرسالة أكثر لبناء جيل كامل قادر على بناء وطن حقيقي.

يذكر أن الفنان رامي عياش كان قد قدم الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة فى دورته الرابعة، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وشارك فيها عدد كبير من النجوم، ليلى علوي، يسرا، أمينة خليل، باسل خياط، بشرى، انجى المقدم، جمال سليمان، أروى جودة، تارا عماد، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، محمد فراج، باسل الزارو، رايا ابي راشد وهيلدا خليفة.

أغنية «دقي يا مزيكا»، إنتاج شركة مزيكا وشركة جي دبليو تي انترتينمنت، وهي من كلمات منة القيعي وألحان عبدالرحمن رشدي وتوزيع موسيقى نابلسي، ومن إخراج مريم الباجوري، وتنفيذ الفيديو شركة كاي أو برودكشن.

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