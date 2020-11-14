رامي عياش لـ"الوطن": لا يمكن أن أتخلى عن اللهجة المصرية في ألبوماتي

أعرب رامي عياش عن سعادته بالنجاح لكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة "دقي يا مزيكا"، والذي طرحها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وشارك في كليبها عدد كبير من الفنانين.

وقال رامي عياش، إن مشاركة الفنانين معه في الكليب، حدث كبير، خاصة مشاركة نجيب وسميح ساويروس، بالإضافة إلى يسرا وجمال سليمان.

أما عن الأشياء الجديدة التي يحضرها على المستوى الفني، فقال رامي عياش لـ"الوطن"، إنه يحضر لمسلسلين على صعيد التمثيل، بالإضافة إلى تحضير عدد من الأغنيات مع شركة "مزيكا"، وقال إنه لا يمكن أن يتخلى عن الغناء بالمصري في أغانيه وألبوماته، لأن اللهجة المصرية والجمهور المصري قريبون إلى قلبه.

وطرح اللبناني رامي عياش، مؤخرا فيديو كليب "دقي يا مزيكا"، عبر يوتيوب، بعد غنائها لأول مرة، في حفلي افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع.

أغنية "دقي يا مزيكا"، إنتاج مشترك بين شركة مزيكا وشركة جى دبليو تى انترتينمنت، من كلمات منة القيعي، ألحان عبدالرحمن رشدي، توزيع موسيقى نابلسي، إخراج مريم الباجوري، وتنفيذ الفيديو شركة كاي أو برودكشن.

وشكر رامي عبر تويتر كل الفنانين المشاركين بالعمل وكتب "فخور بإحياء مهرجان الختام في الجونة، وللمرة الثانية بعد نجاح أغنية ⁧‫"دقي يا مزيكا"⁩. وأشكر كل من شارك بهذا العمل الرائع من ممثلين وفنانين، أخص بالشكر شركة‪مزيكا ‬⁩ التي كان لها الدور الأكبر لإنجاح هذا العمل".

وخلال حفل افتتاح مهرجان الجونة قال "عياش"، "من مسرح الجونة السينمائي لكل العالم باسمنا جميعا بنصر على إرادة الحياة ياللي فينا وعلى تعطشنا الدائم للفرح مش راح هنخلي هالسنة تكون خسارة بجدول حياتنا، راح ننتبه ونكمل أيامنا ونتغلب على توقف الزمن ياللي مرينا فيه، برافو برافو برافو مهرجان الجونة برافو ساويرس فاميلي بحبكم كلكم".

وظهر في كليب "دقي يا مزيكا"، عدد من نجوم الفن منهم ليلى علوي، يسرا، أمينة خليل، باسل خياط، بشرى، انجى المقدم، جمال سليمان، أروى جودة، تارا عماد، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، محمد فراج، باسل الزارو، رايا ابي راشد ،هيلدا خليفة، ومن أبرز الحاضرين في الكليب هو ظهور نجيب وسميح ساويرس لأول مرة في كليب غنائي.