بعد إطلاقها في مهرجان الجونة.. رامي عياش يطرح كليب "دقي يا مزيكا"

طرح الفنان اللبناني رامي عياش، اليوم، فيديو كليب "دقي يا مزيكا"، عبر يوتيوب، وعلى محطات الراديو، بعد غنائها لأول مرة، في حفلي افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع.

وكانت المفاجأة، هي ظهور المهندسان نجيب وسميح ساويرس لأول مرة فى الكليب، ومشاركة عدد كبير من النجوم، مثل يسرا، ليلى علوي، بشرى، أروى جودة، أمينة خليل، جمال سليمان، محمد فراج، باسل خياط، تارا عماد، إنجي المقدم، ورايا أبي راشد، هيلدا خليفة، سلمى أبو ضيف، وباسل الزارو.

أغنية "دقي يا مزيكا"، إنتاج مشترك بين شركة مزيكا وشركة جى دبليو تى انترتينمنت، من كلمات منة القيعي، ألحان عبدالرحمن رشدي، توزيع موسيقى نابلسي، إخراج مريم الباجوري، وتنفيذ الفيديو شركة كاي أو برودكشن.

وتوجه المطرب رامى عياش، بالشكر إلى كل من شارك في العمل من الفنانين.. وكتب عبر حسابه بموقع تويتر: "فخور بإحياء مهرجان الختام في الجونة، وللمرة الثانية بعد نجاح أغنية دقي يا مزيكا، وأشكر كل من شارك بهذا العمل الرائع من ممثلين وفنانين، وأخص بالشكر شركة مزيكا، التى كان لها الدور الأكبر لإنجاح هذا العمل".

جدير بالذكر، أن عياش بدأ الإعداد لعدد من الأغنيات الجديدة، لطرحها خلال الفترة المقبلة، من خلال عمله مع شركة مزيكا.