إيناس الدغيدي: لن أقدم «شيخ الحارة والجريئة» مجددا.. اجتهدت بما يكفي

أعلنت المخرجة إيناس الدغيدي عدم تقديمها لموسم ثالث من برنامجها «شيخ الحارة والجريئة» الذي كان يُعرض عبر إحدي المحطات الفضائية، مكتفية بنجاح الموسمين الأول والثاني خلال العامين الأخيرين.

وقالت الدغيدي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنها لا تعتبر تقديم البرامج مهنتها الرئيسية، ولكنها خاضتها كي تكون موجودة على الساحة، بحسب قولها، مضيفة: «حققت النجاح في هذه التجربة الإعلامية، وأرقام المشاهدات عبر يوتيوب خير دليل، والحقيقة أنني اجتهدت في هذا البرنامج كما أفعل دوماً في أعمالي، وأحمد الله أن الجمهور تقبلني كمذيعة والتجربة أضافت الكثير لي».

وتابعت: «أشكر إدارة القناة على جهودها خلال العامين الماضيين، والحقيقة أن أجواء التصوير كانت أكثر من جيدة، فلم أواجه أي صعوبات فيها، ولكني قررت من نفسي الاكتفاء بما قدمته من موسمين، وربما أقدم برنامجاً جديداً خلال الفترة المقبلة».

إيناس الدغيدي تقدم فيلماً جديداً عن «زنا المحارم»

وعن مشروعها السينمائي الذي سبق وأعلنت عنه ويتعرض لقضية «زنا المحارم»، ردت بقولها: «الفيلم ما زال قائماً، ولكن المنتجون يخشون من التصدي لهذا الفيلم تجنباً لأي مشاكل أو أزمات، وإن كان العمل يتعرض لمجموعة من فتيات تعرضن لهذه الظاهرة، فنرى كيفية تعايشهن مع المجتمع وتأثيرها عليهن نفسياً».

وأردفت: «حينما أعود للسينما لابد من الرجوع بموضوع مختلف كما أفعل دوماً في أفلامي، لأن هذه الموضوعات من الصعب تقديمها على شاشة التليفزيون».

مشاركة إيناس الدغيدي في فعاليات «الإسكندرية السينمائي»

يذكر أن إيناس الدغيدي قد حرصت على حضور فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي المقرر اختتامه، الخميس المقبل، داخل أحد الفنادق الكبري بالإسكندرية، حيث حرصت على حضور ندوة تكريم المخرج علي بدرخان التي أقيمت ضمن فعاليات هذه الدورة.