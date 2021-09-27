غادة إبراهيم تهاجم إيناس الدغيدي في «مهرجان الإسكندرية»: قلبته فرح بلدي

«إيناس الدغيدي أفسدت ندوة المخرج علي بدرخان»، بتلك الكلمات هاجمت الفنانة غادة إبراهيم، المخرجة إيناس الدغيدي، بدعوى تسبب الأخيرة في خروج ندوة تكريم المخرج علي بدرخان عن سياقها خلال كلمتها في مهرجان الإسكندرية.

غادة إبراهيم: رئيس المهرجان طالب الدغيدي بعدم الخروج من الندوة

وقالت غادة لـ«الوطن»، إن إيناس الدغيدي، حولت الندوة لحلقة من برنامجها «شيخ الحارة»، حيث ظلت تتحدث عن أزمة صناعة السينما وابتعاد الفنانين الكبار عن الساحة، ولم تترك الفرصة للأستاذ علي بدرخان للحديث عن ذكرياته، مضيفة أن هذا المشهد أزعج الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، الذي طالب الدغيدي بعدم الخروج عن سياق الندوة.

وأبدت غادة استيائها من مشهد الاحتفال بعيد ميلاد علي بدرخان، الذي شبهته بالفرح البلدي، مضيفة أن عددا من الحضور سخروا من المشهد قائلين: «هما هيوزعوا مِلبِّس إمتى».

غادة إبراهيم لم تتحدث مع إيناس الدغيدي

وأكدت غادة إبراهيم، أنها لم تتحدث مع إيناس الدغيدي بشكل مباشر، وإنما نقلت اعتراضها لرئيس المهرجان وعدد من الموجودين بالندوة.

كان الأمير أباظة، رئيس المهرجان، قد كرم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، كلا من المخرج علي بدرخان، واسم الراحلة كوثر هيكل، وتسلمت التكريم ابنتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت.

وترى إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، أن طارق التلمساني، قدّم العديد من الخطوات الفنية على مدار مشوار طويل جعله يستحق التكريم، حيث قدّم علامات بارزة لا نستطيع نسيانها في الأفلام المصرية المهمة مثل «المواطن مصري، عرق البلح، أيام السادات، بحب السيما، وقص ولزق»، وغيرها من الأعمال.