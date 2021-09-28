القبض على المتهم بالتحرش بـ«يوتيوبر» في وسط البلد

ألقت قوة أمنية القبض على المتهم بالتحرش بفتاة تقدم محتويات فيديو عبر موقع «يويتوب»، في أحد شوارع وسط البلد دائرة قسم قصر النيل بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق «إنستجرام»، متضمنًا قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بالتحرش لفظياً بإحدى الفتيات حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.