حقيقة التحرش بفتاة عربة القمامة بالفيوم: أطفال ومتعودين على الهزار

أثارت واقعة التحرش بفتاة عربة القمامة بالفيوم، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو مدته ثمانية دقائق تظهر فيه الفتاة تدافع عن نفسها ضد صبيين تناوبا التحرش بها لتشتيت انتباهها، كما اعتديا عليها بالضرب، الأمر الذي جعل أعضاء مجلس النواب يطالبون بسرعة تحديد هويتهما وضبطهما، فانتشرت قوات الأمن في كل شبر بمحيط ميدان المسلة بالفيوم للبحث عن الفتاة والصبيين وسرعة ضبطهما، حيث جرى تمشيط شوارع المسلة والمناطق المحيطة بها، وسؤال المتسولين وعمال جمع النظافة بالمنطقة للتوصل إلى هوية الأطفال الثلاثة.

تفاصيل التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من العميد أمير السحلي مأمور قسم أول الفيوم، حول انتشار مقطع فيديو مدته 8 ثواني على موقع التوصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر فيه صبيين أثناء التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم.

تحديد هوية أبطال التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم

وكشفت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، حقيقة واقعة التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم، مؤكدة أنّ أبطال الفيديو الثلاثة أطفال وليسوا بالغين فالمتهمين تبلغ أعمارهما 14 و15 سنة بينما الفتاة عمرها 14 سنة، وجرى تحديد هويتهم ويجرى البحث عنهم لضبطهم، وسط صعوبة العثور عليهم لعدم وجود سكن محدد وينامون في الشوارع ومناطق تجميع القمامة.

الأمن يكشف حقيقة التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم

وأكدت المصادر الأمنية، أنّ التحريات التي قادها العقيد أحمد الصاوي رئيس مباحث الآداب والاشتباه بالفيوم، والرائد حسين فؤاد رئيس مباحث قسم أول الفيوم، كشفت أنّ واقعة التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم ليست صحيحة، وأنّ الأطفال الثلاثة يعملون معاً في جمع القمامة، وثلاثتهم أصدقاء مقربين، ويلهون ويلعبون معاً بنفس الطريقة باستمرار، حيث أكدّ أصحاب المحال التجارية والمطاعم والسكان المتواجدين بمنطقة المسلة أنّهم يرون هؤلاء الأطفال الثلاثة يومياً وهم يتعاملون بنفس الطريقة.

ضبط أطفال التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم

وأشارت المصادر الأمنية، إلى أنّه جار ضبط الطفلين المتهمين بالتحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم، والفتاة أيضاً لسؤالهم في محضر رسمي عمّا ظهر في الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.