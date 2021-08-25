«احتضنها بالقوة».. ضبط صاحب معرض سيارات بتهمة التحرش بفتاة العمرانية

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على مالك معرض سيارات في العمرانية، بتهمة التحرش بفتاة كانت تعمل لديه.

وكشفت التحريات، أن الفتاة فوجئت بصاحب المعرض يحتضنها أثناء ممارستها عملها ولامس مواضع عفتها، فصرخت ونهرته وبعدها توجهت إلى قسم شرطة العمرانية وحررت محضرًا بالواقعة ضده؛ لتتمكن الشرطة من القبض عليه بعدها بساعات.

تحرش داخل معرض سيارات

وقالت فتاة العمرانية، في محضر الشرطة، إنها كانت تباشر مهام عملها منذ عدة أشهر في معرض السيارات الخاص بالمتهم، وأثناء العمل فوجئت به يحتضنها من الخلف ويلامس مواضع عفتها وعندما نهرته، ادعى أنه كان يختبر رد فعلها، فاستشاطت غضبًا وفرت هاربة من محل العمل، ولم تخبره أنها ذاهبة إلى قسم الشرطة؛ حتى لا يهرب من مكان الحادث.

القبض على المتهم

انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة إلى مكان الحادث وألقت القبض على المتهم، وبمواجهته برر جريمته بأن الفتاة كانت تدعى بتلك الأقاويل بسبب خلافات معها في العمل وأنها كانت تطالب بزيادة راتبها، وعندما رفض ادعت أنه تحرش بها.

رواية صاحب المعرض مكذوبة

رواية صاحب معرض السيارات، أنكرتها الفتاة المجني عليها أمام المباحث، مطالبة بمراجعة الكاميرات الخاصة بالمعرض، موضحة أنه أثناء ارتكاب المتهم لجريمته سمع صرخاتها أحد الموظفين الذي حضر بعدها، وعندما شاهده الأول أخبره بأنه لا يوجد أي شيء وطلب منه الانصراف لمتابعة مهام عمله.

وأكدت حريات المباحث، أن المتهم حاول الاعتداء الجنسي على المجني عليها، خلال عملها في المعرض الخاص به.