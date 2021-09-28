كورونا تنهى حياة أسرة طبيب المنوفية.. فقد أباه وأمه وزوجته في 21 يوما

شهدت مدينة السادات، واقعة صادمة، حينما توفت أسرة طبيب في مستشفى السادات المركزي، بفيروس كورونا المستجد، في خلال 21 يوما فقط، فقد خلالها الطبيب زوجته ووالده ووالدته، ما تسبب في حالة من الحزن بين باقي أفراد الأسرة، ومدينة السادات بشكل عام بعد الإعلان عن الوفيات على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة السادات.

وفاة أسرة الدكتور محمد شعبان بفيروس كورونا بالمنوفية

فقد الدكتور محمد أمين شعبان، والده قبل ثلاثة أسابيع فقط، وبعدها بأسبوع وقبل أن تطيب جروح فراق والده، توفت والدته، ما أدى إلى زيادة الحزن في قلبه وداخل الأسرة، وما إن مر أسبوع آخر وتحديدا أمس، حتى توفت زوجته هي الأخرى بفيروس كورونا المستجد في الموجه الرابعة.

مصادر بمديرية الصحة تؤكد وفاة 3 من أسرة طبيب السادات

وأكدت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، وفاة ثلاثة أفراد من أسرة الطبيب الذي يعمل بالمستشفى المركزي بالسادات، إثر إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة أن الوفاة الأولي حدثت قبل ثلاثة أسابيع لوالده، ثم وفاة والدته قبل أسبوع واحد، ثم زوجته توفت بالأمس، موضحة أن جميعهم كانوا يتلقون برتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا.

أهالي مدينة السادات يواسون طبيب فقد أسرته بسبب كورونا

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة السادات، عقب وفاة 3 من أسرة الدكتور محمد أمين شعبان، مؤكدين أن الطبيب يتميز بحسن الخلق والمحبة من الجميع، ولا يتأخر عن خدمة المرضي، ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة السادات العزاء والمواساة للطبيب راجين أن يتغمد الله من توفى من أسرته بالرحمة والمغفرة وأن يلهمه الصبر لفراقهم.