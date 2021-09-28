خطوات تسجيل الطلاب للحصول على لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي 2021

أعلنت جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية إضافة خانة «طالب جامعي» على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاحات، وذلك في ضوء تسريع عملية التطعيمات للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والسكان.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات تسجيل الطلاب للحصول على لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد، وفقًا للموقع الرسمي لتلقي اللقاح والتابع لوزارة الصحة والسكان المصرية على النحو التالي:

خطوات تسجيل الطلاب للحصول على لقاح كورونا

- الدخول على الموقع المخصص للتسجيل: http://mohpegypt.com/.

- اضغط على «التسجيل لطلب اللقاح».

- من بين الفئات التي تظهر أمامك، قم بالضغط على «فئات أخرى».

- بعد ذلك يقوم الطالب باستيفاء البيانات التعريفية، مثل الاسم والرقم القومي والجنسية وتاريخ الميلاد وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف.

- يستقبل الطالب بعد ذلك رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم، ويجري التأكد إذا كان هناك حساب «واتس اب» خاص بالرقم لسهولة التواصل.

- وتتمثل الخطوة التالية في تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب الطالب في الحصول على اللقاح بها.

- يقوم الطالب بالإجابة على ما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة أم لا؟.

- وفي خانة اختيار الوظيفة، يقوم الطالب بتحديد خيار «طالب جامعي بالجامعات والمعاهد والأزهر الشريف»، على أن يتلقى الطالب خلال 72 ساعة رسالة للتوجه للتطعيم في أقرب مركز تطعيم من محل سكنه.

- وتتمثل الخطوة الأخيرة في عملية التسجيل، هي إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقارير طبية.

- ثم يوافق المواطن بعد ذلك على ثلاثة إقرارات وهي: «الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح، والموافقة على البيانات التي أدخلها، والموافقة على تلقي جرعتي اللقاح».

- بمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارات الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر لكل طالب.

- يطبع الطالب الاستمارة الخاصة بطلب اللقاح ويقوم بكتابة رقم التسجيل المكون من 20 رقمًا على الاستمارة، ويتوجه لنقطة لتلقي اللقاح.