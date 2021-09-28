أول تحرك من «الري» لإزالة التعديات على النيل تنفيذا لتوجيهات الرئيس

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع القيادات التنفيذية في الوزارة، لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجاري المائية والموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات، حيث استعرض الوزير، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون 6 أشهر، حيث وجّه عبدالعاطي، الأجهزة المعنية في الوزارة برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة، والتأكيد على جاهزية المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات بجميع المحافظات، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظات وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

«نيل بلا تعديات»

وأكد عبدالعاطي، أنّ الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم للتعديات بأشكالها كافة، لردع كل من تسول له نفسه التعدي على نهر النيل، وبما يحقق الهدف المنشود وهو «نيل بلا تعديات»، موضحا أنّ أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية، لمواجهة التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

إزالة نحو 64 ألف حالة تعدٍ على النيل

وصرح وزير الموارد المائية والري، بأنّه جرى إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ 5/1/2015، تحت رعاية رئيس الجمهورية، للحد من انتشار التعديات على مجرى النهر، وأسفرت جهود الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة، خاصة الأجهزة الأمنية، عن إزالة أكثر من 64 ألف حالة تعدٍ حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل، تمثلت في مبانٍ سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

التصدي بحزم للتعديات عل المجاري المائية

وشدد عبدالعاطي، على مواصلة التصدي بكل حسم للتعديات والمخالفات على المجاري المائية وأملاك الري، بإدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل، وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

استجابة فورية من «الري» لإزالة تعديات «سبع أسيوط»

وفى استجابة فورية من أجهزة الوزارة، لما أثارته بعض القنوات التلفزيونية أمس، من شكوى أحد المواطنين من وجود تعدٍ على منافع نهاية ترعة عبدالرسول بالردم بطول نحو 25 مترا في نهاية الترعة وعمل ماسورة بالمخالفة في نجع سبع أسيوط بأسيوط، بدأت الوزارة صباح اليوم البدء أعمال إزالة التعدي بالتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والأجهزة الأمنية ومحافظة أسيوط.

أسبوع القاهرة الرابع للمياه

واستعرض الدكتور عبدالعاطي، موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمقرر عقده في الفترة من 24 حتى 28 أكتوبر لمقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص»، بمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وصرح الوزير بأنّ هذا الحدث المهم يأتي في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية، موضحا أنّ الأسبوع يهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ والنظم الهيدرولوجية، ما جعله محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا.

رفع حالة الاستنفار استعدادا لموسم الأمطار والسيول

ووجّه عبدالعاطي خلال الاجتماع، برفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعدادا لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.

واستعرض وزير الري خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، ووجّه ببذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بالمحافظات، ومراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما وجّه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، ما يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.

وكذلك استعرض عبدالعاطي، نتائج المؤتمرات الموسعة التي عقدت بمحافظات الجمهورية المختلفة، بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الري الحديث، والتوجيه بزيادة الجهود المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات.