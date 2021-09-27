«الري» لدينا حصر بجميع التعديات على النيل.. ونتعامل بحسم مع المعتدين

كشف محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، جهود الوزارة لمواجهة التعديات على نهر النيل، إذ ذكر أن الوزارة أطلقت الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل من تلك التعديات، وذلك في عام 2015، ومن وقتها يتم التصدي بمنتهى الحسم لأي تعديات على نهر النيل، موضحًا أنه جرى إزالة الآلاف من التعديات في الموجة الـ18 لإزالة التعديات على نهر النيل، وذلك في شهور قليلة للغاية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بالمحافظات.

المجرى المائي يتأثر بالتعديات على نهر النيل

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن وزارة الموارد المائية والري، لديها حصر بجميع التعديات على نهر النيل، وتم إزالة جزء كبير منها، وباقى حوالى 56 ألف تعد من ضمن 120 ألف تعدٍ وسيكون العمل بشكل أسرع وأكثر قوة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن المجرى المائى يتأثر بالتعديات على نهر النيل.

مصر تواجه تحديات عديدة في مجال المياه

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مصر تواجه تحديات عديدة في مجال المياه إضافة إلى الزيادة السكانية المتواصلة، فعدد السكان ازداد بمعدل 25 مليونًا خلال الـ10 سنوات الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته الزيادة السكانية الكبيرة تتطلب احتياجات مائية لتحقيق الأمن الغذائي، كما أن التغيرات المناخية الأكثر تطرفًا تؤثر بشكل كبير ومتغير على الموارد المائية، مؤكدًا أن التحديات السابقة تتزامن مع محدودية الموارد المائية.

مصر من الدول التي تُعاني من شح مائي كبير

وأكد محمد غانم أن حصة مصر المائية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى كميات محدودة من المياه الجوفية والأمطار، كما أن حصة مصر المائية الإجمالية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب في الوقت الذي تصل فيه الاحتياجات إلى 114 مليارًا، «نعوض الفرق الكبير من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وبعض المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا»، فمصر من الدول التي تعاني من شح مائي كبير.