«الري»: لا نملك رفاهية إهدار المياه.. الزيادة السكانية تضغط علينا

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن معاناة مصر من الشح المائي، استلزم إقامة مشروعات كبرى كمحطة بحر البقر لمعالجة 5.6 مليون متر مكعب مياه في اليوم، إضافة إلى محطة «الحمام» في غرب الدلتا، لجمع مياه الصرف ومعالجتها، موضحًا أن المياه المصدر الرئيسي للحياة والتنمية وإقامة المشروعات، مشددًا على الأهمية التي يتمتع بها مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، «لا نمتلك رفاهية إهدار المياه بسبب حجم المياه القليل الذي نتمتع به».

محطة بحر البقر تعمل على معالجة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Extra news»، أن محطة بحر البقر تعمل على معالجة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا من المياه، وتستخدم في استصلاح أكثر من 400 ألف فدان في شمال سيناء، كما أن الزيادة السكانية والتغيرات المناخية تمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية، وفرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي وإقامة المشروعات في مجال الزراعة تعتمد في الأساس على المياه.

نعمل على الاستغلال الأمثل لكل نقطة مياه

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري أن محطة بحر البقر تساهم في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، فذكر أن محطة معالجة المياه في غرب الدلتا «الحمام» ستساهم في معالجة مياه الصرف لاستصلاح الأراضي في وادي النطرون، كما أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على إنشاء محطات الخلط الوسيط لتغذية نهايات الترع المتعبة، إضافة إلى محطات المعالجة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستغلال الأمثل لنقطة المياه.

محطة بحر البقر من أهم المشروعات القومية في مجال المياه

وأردف أن مشروع محطة بحر البقر الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، يعتبر واحدا من أهم المشروعات القومية فى مجال الموارد المائية التي يتم تنفيذها حاليا، فضلًا عن أن هناك مشروعات ضخمة عدة فى مختلف محافظات الجمهورية لتطوير منظومة الرى المختلفة، هذا المشروع يعتبر مهما جدا فى وقت تواجه فيه مصر مشاكل وتحديات مائية عديدة، لافتا إلى أن هناك زيادة سكانية تلتهم موارد مصر المائية والزراعية، ما يستلزم الاستفادة من كل مياه، إضافة إلى التغيرات المناخية.