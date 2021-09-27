«غانم»: تحويل 4 ملايين فدان لوسائل الري الحديث خلال 3 سنوات

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومؤسسات أخرى في الدولة، استطاعت خلال الفترة الماضية، تحويل مليون فدان إلى الري بأساليب الري الحديثة، ووقعت بروتوكولًا لتحويل 4 ملايين فدان للعمل بوسائل الري الحديث خلال الـ3 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على كل نقطة مياه.

مجهود كبير في مشروعات المياه

وأوضح أن مشروعات المياه تحتاج إلى تكلفة ومجهود كبير لكي تعمل، مشيرًا إلى أن هناك مليارات كثيرة تُدفع لكي تصل المياه لكل منتفع بأعلى جودة، وهذا هو هدف واستراتيجية وزارة الري، وجمعي الخطط تدور في هذا الإطار، والمواطن يجب أن يشعر بهذا المجهود و«مينفعش يرتكب تصرفات تهدر هذا المجهود، وبعض المواطنين بيرموا المخلفات في الترع بعد ما الدولة نظفتها، والمواطن عليه دور في الحفاظ على المشاريع لأنها ملك البلد والمواطنين».

وأضاف «غانم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء الاثنين، أن وزارة الري تعمل في كل المحافظات في كل الترع ومخرات السيول، وغيرها من المشاريع التي تنفذها، ولذلك تناشد المواطنين الحفاظ على المشروعات، خاصة أن الوزارة تتعامل مع تركة لسنوات طويلة كما حدث في بحيرة المنزلة، لأن مياه بحر البقر كانت تُلقى في البحيرة وتؤدي إلى التلوث، وأصبحت الآن يجري معالجتها وهذا ينعكس بشكر كبير على تحسين نوعية المياه في البحيرة وهذا ينعكس إيجابيًا على الصيد في البحيرة، مشددًا على أن جميع الوزارات تعمل معًا ولا تعمل بشكل منفرد.

التعامل بحسم مع المخالفات

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أنهم يتعاملون بحسم كامل مع كل المخالفات على المجاري المائية لأنها تهدد توصيل المياه للمواطنين، والتعدي على مياه النيل وعمليات الردم التي تحدث من أخطر التعديات التي تحدث، وهناك تعديات على الترع والمصارف ومحطات الرفع، وهذه أيضًا خطيرة لأنها قد تؤدي إلى غرق الأراضي الزراعية ولذلك فإن الدولة تتعامل بحسم مع هذه القضية، وتعاملت مع 64 ألف تعدٍ خلال الست السنوات الماضية.