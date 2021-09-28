إصابة محمد شردي بـ كورونا في الأردن: أحتفل بعيد ميلادي في العزل

أعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي، مُقدم برنامج «الحياة اليوم»، عبر شبكة تليفزيون الحياة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده، وذلك على هامش تواجده في العاصمة الأردنية عمان.

وكتب محمد شردي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «مش من عادتي إني أكتب عن أحداث شخصية.. ولكن أنا أحتفل بعيد ميلادي السنة دي بطريقة وشكل مختلف.. أنا في العزل الطبي في عمان بالأردن.. ثبت إصابتي بكورونا.. ولن أدخل في تفاصيل كثيرة وأسئلة قد تدور في الأذهان.. لأن هذه هي إرادة الله».

وأضاف: «تخيلوا طول عمري مش بحب احتفل بعيد ميلادي كتير.. يشاء الله أن أكون بعيدًا عن مصر وأسرتي وأهلي وأن أصاب بهذا الفيروس وأعيش في غرفة مغلقة.. فترة من الاكتشافات والمراجعات مع نفسك».

وتابع: «أول حاجة بتقلق هي أسرتك وحالهم وخوفك عليهم خاصة وأنت بعيد.. وأصبح صديقي الأساسي هو جهاز قياس الأكسجين.. والأطباء والأدوية.. ومش عاوزكم تقلقوا.. الحقيقة إن الرعاية والاهتمام اللي شايفة هنا كبير جدًا»، متابعًا: «دعواتكم.. وأراكم قريبًا في مصر على خير».

وكان محمد مصطفى شردي، قد نعى المخرج سامح رمضان، مُخرج برنامج «الحياة اليوم»، والذي رحل عن عالمنا بشكلٍ مفاجئ قبل أيام، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكتب حازم شفيق، رئيس قناة الحياة، قد كتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وابني وصديقي الغالي المخرج سامح رمضان»، مضيفًا: «كان معي اليوم بمكتبي مواصلا لعمله بكل جد وإخلاص وتركته منذ ساعات قليلة ليصلني خبر وفاته بمعهد ناصر الآن وسبحان من له الدوام اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك».