وزير الدفاع يضع إكليلا من الزهور على ضريح جمال عبد الناصر

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بما حققه الرئيس عبد الناصر لمصر من مكانة رائدة إقليمياً ودولياً، وما قدمه من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب في نضالها من أجل الاستقلال والحرية، مؤكداً أن هذه الذكرى ستظل نموذجاً فريداً تحتذى به الأجيال القادمة في العمل والكفاح والتضحية من أجل مصر وشعبها العظيم.

وأشار الفريق أول محمد زكي، إلى أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصري للقضاء على الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن، مؤكداً أن شعب مصر العظيم وقياداته الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة التنموية والحضارية لخلق حياة كريمة يطمح لها كل المصريين .

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.