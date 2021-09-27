السيسي يوجّه القوات المسلحة والداخلية بإزالة «تعديات 30 سنة» في 6 أشهر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التعديات على الجسور والترع أثرت سلبا على كميات المياه الواردة للمزارعين، موضحا أنّ فرع رشيد كان يمر به 80 مليون متر مكعب من المياه، وبسبب التعديات أصبحت كميات المياه 30 مليون متر مكعب فقط، والأمر ذاته في فرع دمياط.

التعدي على الميّة أمر مش ممكن نقبله

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر قبل قليل، بشرق بورسعيد: «فكرة إننا كمواطنين نتعدى على الميّة، والحكومة تسكت على ده، فده أمر مش ممكن نقبله، وبالتالي كل التعدي على منشآت جسور الترع أو الري، ده وزارة الداخلية مع المحافظة والقوات المسلحة لو محتاجين، كل الكلام ده لازم خلال 6 شهور آخد تمام إنّه اتشال، إحنا مش هنتحايل على حد».

مش هنتحايل على حد.. كل التعديات اللي فاتت تتشال

وتابع الرئيس، «هو حد يغتصب أرض الدولة ونقول حياتهم مهددة بالخطر، أنت تاخد أرض الدولة وأتحايل عليك»، مضيفا: «كل التعديات اللي حصلت خلال 30 سنة فاتت تتشال، وأخد تمام خلال 6 شهور».

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.

ويبلغ طول مصرف بحر البقر، نحو 190 كيلو متراً، ويعتبر من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر، وهو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بـ5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله فى بحيرة المنزلة.