حادثة المخبز الآلي بسوهاج.. دهس شاب عشريني نتيجة قيادة طائشة

حادثة مؤلمة شهدتها منطقة المخبر الآلي، بدائرة قسم أول سوهاج، نتج عنها مصرع شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، نتيجة دهسه بسيارة كانت تقودها سيدة في العقد الثالث من العمر، إذ لم تتمكن من قيادة السيارة أثناء عودتها إلى الخلف.

دهس شاب في سوهاج

حالة من الحزن سيطرت على الأهالي بعد رحيل الشاب وحيد والديه، نتيجة قيادة طائشة، وعلى الفور تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور من إحدى كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الواقعة، تظهر فيه السيدة أثناء قيادتها للسيارة، ولحظة دهس الشاب العشريني أثناء جلوسه على الرصيف ليلقى مصرعه بعد نقله إلى المستشفى في محاول لإسعافه.

سيدة تنهي حياة شاب بسيارتها

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، ببلاغ من المستشفى الأميري، بوصول شاب يدعى «عمانوئيل عادل»، وعمره حوالي 20 عامًا، ويعمل في محل بويات، ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج، وكان قد لفظ أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعه في الحال نتيجة دهسه أسفل عجلات سيارة ملاكي.

أحداث واقعة دهس شاب في سوهاج

أجرت قوات الأمن التحريات الأولية والفحص، وتبين أنه أثناء قيادة السيدة سيارتها، لم تتمكن من السيطرة على عجلة القيادة، ولم تستطع من العودة للخلف، لتفادي الشاب ابن العشرين عامًا، فقامت بدهسه بعجلات سيارتها في منطقة المخبز الآلي التابعة لمحافظة سوهاج.

الطب الشرعي

حاول الجميع إسعاف الشاب بعد عملية دهسه، وعلى الفور تم الدفع بعربة إسعاف لنقله لأقرب مستشفى ولكن كان الشاب المجني عليه قد لفظ أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعه في الحال، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.