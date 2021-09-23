مصرع شاب غرقا في ترعة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا داخل ترعة بقرية «شبرا النونة»، بمركز إيتاي البارود في البحيرة، اليوم، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة «إيتاي البارود»، باستقبال المستشفى جثة شاب غرق إثر إنزلاق قدميه في الترعة أثناء حديثه في الهاتف.

وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضرا بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمتابعة التحقيقات.

يذكر أن مستشفى رشيد المركزي استقبل مصابين اثنين في حادث تصادم دراجة نارية بـ«عربة كارو»، بالطريق الدولي أمام كوبري رشيد، وجرى إخضاعهما للرعاية الطبية وحُرر محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «وليد رشدي الرشيدي»، 22 سنة، مقيم بكفر الشيخ، مصاب باشتباه نزيف في المخ واضطراب في درجة الوعي واشتباه نزيف بالبطن، و«السيد علي النحراوي»، 55 سنة، مصاب بكسر في عظام الفخد وكدمات متفرقة بالجسم.