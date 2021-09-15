مصرع شاب سقط من الدور الثامن في ظروف غامضة بأكتوبر

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض مصرع شاب عشريني فور سقوطه من الطابق الثامن في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم لتكون تحت تصرف النيابة العامة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وإحتمالية وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة.

تهشم في الجمجمة ونزيف حاد

تلقي مأمور قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا بمصرع شاب فور سقوطه من الطابق الثامن بدائرة القسم، وبالإنتقال تبين العثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين من خلال بطاقته الشخصية بأنه يدعي «أحمد ي م ا» في العقد الثالث من العمر، وتبين اصابته بتهشم في الجمجمة ونزيف حاد، وكان يرتدي كامل ملابسه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي الخاص بعروس البساتين

ومن ناحية أخرى، استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة دنيا أسامة نبيل 17 سنة طالبة والمعروفة اعلاميا بعروس البساتين، والتي قتلت وألقيت جثتها من الطابق الخامس بمنطقة البساتين، في الثاني من أغسطس الماضي وذلك بسبب رفضها الزواج من أحد الشباب بالمنطقة، وكانت النيابة العامة قد قررت حبس أم المجني عليها وخالها لاتهامهما بقتلها وإلقاء جثتها من البلكونة، وجدد قاضي المعارضات حبسهما وتم ترحيل الأم الأسبوع الماضي إلى سجن القناطر الخيرية على ذمة التحقيقات تمهيدا لإحالتها للجنايات.