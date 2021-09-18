توفيق عبدالحميد: عادل إمام تبوأ مرتبة عالية صعب على أي فنان تحقيقها

كشف الفنان توفيق عبدالحميد عن ذكرياته مع النجوم الذين شارك في أعمال معهم، حيث قال إنَّ الفنان عادل إمام يعتبر حالة غير قابلة للتكرار في الفن، حيث استطاع عمل أشياء نستطيع لمسها، وكيف بدأ كممثل صغير للغاية بأدوار صغيرة وظل يلعب على التراكم والإفيهات وشطارته وذكائه إلى أن وصل ليتبوأ مرتبة عالية من الصعب على أي فنان آخر تحقيقها.

«الفيشاوي» تلقائي.. و«الشريف» مجتهد ومتنوع

وأضاف الفنان توفيق عبدالحميد مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبتالفنان الراحل فاروق الفيشاوي كانت ميزته أنه «ابن بلد» وتلقائي وعفوي ولديه جنوح لها متعتها وضررها على المستوى الإنسان كان شخص جميل وكريم و«عشرته حلوة»، والفنان نور الشريف يعد مدرسة، والنموذج الأمثل لخريج المعهد العالي للفنون المسرحية في الاجتهاد والشطارة والثقافة والتنوع فنان كبير بمعنى الكلمة وعلى درجة كبيرة من الوعي والثقافة والأريحية والرحابة.

مسلسل «حديث الصباح والمساء» كان عنق الزجاجة بالنسبة لي

واسترجع ذكرياته في كواليس أشهر أعماله، وذلك تزامنا مع احتفاله بذكرى مولده، فقال إنَّ أكثر الأعمال الفنية الأقرب لقلبه هو مسلسل «حديث الصباح والمساء»، والذي كان السبب في المرور من عنق الزجاجة بعد 20 سنة من التعب والجهد الكبيرين، ويتصادف في العام الذي يليه، أي في 2002، مشاركته في 3 أدوار، وهي «الدكتور رياض» في مسلسل «أين قلبي»، و«الدكتور شلبي» في مسلسل «أميرة في عابدين»، و«الشيخ محمد عبده» في مسلسل «قاسم أمين».

التليفزيون هو ضيف للأسرة ودرجة قربه كبيرة وخطيرة

وأوضح الفنان توفيق عبدالحميد أنَّ الدراما في كل الأحوال يجب أن تخاطب قضية أو فكرة أو موضوع أو مشكلة ما، لكن في البيوت يكون الانتباه أكثر لضرورات لا تكون في السينما والمسرح، كما أن التليفزيون موجود في كل البيوت ويشاهده كل الأعمار ومن مختلف طبقات المجتمع، وهو بمثابة ضيف على الأسرة، وبالتالي درجة قربه كبيرة للغاية وخطيرة أيضًا.