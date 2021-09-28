كيف تحجز تذكرة لحضور مباريات بطولة كأس العرب في قطر 2021؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طرح تذاكر منافسات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، عبر موقعه الإلكتروني FIFA.com/tickets اعتباراً من الثانية عشرة غدٍ بتوقيت قطر، وتقام منافسات البطولة في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

تطبيق نظام بطاقة المشجع الإلزامية في بطولة كأس العرب لأول مرة

وأعلنت اللجنة العليا لتنظيم البطولة، تطبيق نظام بطاقة المشجع خلال بطولة كأس العرب لأول مرة، حيث يتعين على جميع حاملي تذاكر بطولة كأس العرب، استصدار بطاقة المشجع الإلزامية للدخول إلى استادات البطولة، وهي بطاقة تعريف ذكية ستتيح للمشجعين إمكانية استخدام وسائل النقل العام بالمجان خلال أيام المباريات، وجار طرح تطبيق للهواتف الذكية قبل البطولة، لتعزيز تجربة المشجعين في قطر.

مدير تكنولوجيا البطولة: تجربة استثنائية لن ينساها المشجعون

وقالت مريم المفتاح، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات باللجنة العليا، إنّها تعتبر بدء تفعيل بطاقة المشجع، خطوة مهمة داعمة للجهود الكبيرة المبذولة التي تهدف لتقديم تجربة استثنائية لا تُنسى للمشجعين والزوار المتوقع قدومهم إلى قطر.

خطوات وطريقة حجز تذكرة حضور بطولة كأس العرب في قطر 2021

1- يتعين على المشجعين الراغبين في حضور منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021 التقدم للحصول على بطاقة المشجع، بمجرد دفع قيمة تذاكرهم واستلام رقم طلب الشراء عبر البريد الإلكتروني.

2- تتوفر تذاكر المباريات بشكل حصري على الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets والذي يتيح للمشجعين الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن أسعار التذاكر.

3- سيكون بإمكان المشجعين تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة المشجع اعتبارا من 28 سبتمبر الحالي المشجع عبر الموقع الإلكتروني: FAC21.qa.

4- يتطلب استصدار بطاقة المشجع عبر الإنترنت تقديم نسخة عن جواز سفر أو بطاقة شخصية سارية، إضافة إلى تذكرة مباراة، علاوة على رقم التأكيد.

5- يتعين على أولياء أمور المشجعين ممن تقل أعمارهم عن 14 عاما، تقديم طلب الحصول على بطاقة المشجع نيابة عن أبنائهم.

6- يشترط لحضور المباريات الحصول على الجرعة الكاملة للقاحات كورونا المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة في قطر، والالتزام بإرشادات السفر التي أقرتها الوزارة القطرية في هذا الشأن.