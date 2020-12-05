الأرصاد: أجواء مثالية في برج العرب قبل نهائي كأس مصر

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نهائي كأس مصر والتي تجمع الأهلي وطلائع الجيش، سيقام الليلة على ملعب برج العرب، في أجواء مثالية، وحتى إذا حدث سقوط أمطار مثلما نتوقع على الإسكندرية ليلا، ستكون خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على المباراة نهائيا.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الشتاء سيبدأ رسميا يوم 21 من الشهر الجاري، ولكننا بدأنا في الأجواء الشتوية في فترات الليل في ظل انخفاض درجات الحرارة، وبدأ المواطنون بارتداء الملابس الشتوية، "ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والتي من المتوقع أن تصل إلى 25 أو 26 درجة مئوية على القاهرة يوم الاثنين، وهذا لا يعني أن الأجواء خريفية ويبدأ الناس في تخفيف الملابس، لأن درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى، فنحن على أبواب فصل الشتاء".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 22 والصغرى 13.

- الإسكندرية: العظمى 23 والصغرى 13.

- مرسى مطروح: العظمى 12 والصغرى 11.

- بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 14.

- دمياط: العظمى 22 والصغرى 13.

- الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 11.

- السويس: العظمى 23 والصغرى 12.

- العريش: العظمى 21 والصغرى 12.

- طابا: العظمى 21 والصغرى 12.

- سانت كاترين: العظمى 15 والصغرى 3.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 15.

- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 13.

- الفيوم: العظمى 22 والصغرى 11.

- بني سويف: العظمى 22 والصغرى 10.

- المنيا: العظمى 23 والصغرى 10.

- أسيوط: العظمى 23 والصغرى 10.