مصر للطيران: 20% تخفيضا على أسعار تذاكر سفر مشجعي بطولة اليد

شاركت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عضو تحالف ستار العالمي تحت رعاية وتوجيهات وزارة الطيران المدني، في فعاليات حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 في دورته الـ27 كناقل رسمي للحدث والذي تستضيفه مصر في الفترة من 13 -31 يناير القادم بمشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران "إن مشاركة مصر للطيران كناقل رسمي للحدث تأتى في إطار مسؤليتها الوطنية ودعمها ورعايتها للفعاليات الرياضية خاصة الدولية التى تحتضنها مصر وتشجيعا للسياحة وجذباً للسائحين من مختلف أنحاء العالم، وأضاف أن الشركة لا تدخر جهداً في تقديم كافة التسهيلات اللازمة وكافة الإمكانيات في سبيل إنجاح هذه البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وشركة مصر للطيران.

وأشار إلى أنه تم تكليف فرق عمل من الشركة بمختلف التخصصات لاستقبال الوفود الرسمية والشعبية كضيوف أعزاء على أرض مصرنا الحبيبة عن طريق تسهيل إجراءات السفر والوصول بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وتابع: "مصرللطيران بعضويتها في تحالف ستار العالمي وتوقيعها العديد من اتفاقيات المشاركة بالرمز مع كبرى شركات الطيران العالمية لديها شبكة خطوط مباشرة وغير مباشرة تصل إلى معظم المدن والعواصم الأوروبية والأفريقية ويوفر ذلك على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في البطولة الوقت والجهد وإتاحة الفرصة للاستعداد الجيد قبل خوض المباريات".

ومن جانبه أوضح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية " أننا نفخر بأن شركتنا الوطنية الناقل الرسمي لهذة البطولة ، حيث بات دعم مثل هذه البطولات محور رئيسي في تحقيق رؤية الشركة، ، لافتا إلى انه تم توقيع بروتوكول مع اتحاد كرة اليد للرجال بموجبه لكى تقوم الشركة بنقل جميع الفرق والوفود المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثلي البعثات الرياضية وسنقدم كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل حركة وصولهم وسفرهم مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الصحية والوقائية فضلا عن تقديم 20 % تخفيض علي اسعار تذاكر الطيران للمشاركين في البطولة وغيرها من تسهيلات السفر.

أبوالعينين: إعادة تنشيط السياحة لمصر ضمن مسؤوليتنا

وأشار إلى أن مصر للطيران تحمل على عاتقها مسؤولية المشاركة في إعادة تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من خلال التعاون مع كافة الجهات والوزارات المعنية عبر مطار القاهرة الدولي كنقطة محورية لما يمثله من موقع استراتيجي من خلال أسطول طائرات حديثة ذات مستوي متميز من الرفاهية والتكنولوجيا، كذلك ستقوم مصرللطيران بحملة دعائية وترويجية للاعلان عن البطولة عبر أسطولها الجوي حيث سيتم وضع شعار البطولة على جميع مقاعد الرحلات "headrest " وعلي مقدمة الطائرات وإذاعة فيديو دعائي علي شاشات الطائرات وفي استراحات المطار ومكاتب البيع للتعريف والإحتفال بالبطولة وسيتم تخصيص جناح لمصر للطيران في ملاعب البطولة لتقديم خدمات الشركة وأحدث عروضها لضيوف الحدث ".