يبحث كثيرون عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها على مدار اليوم، أسعار الفاكهة في أسواق مصر، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، والتي تنوعت بين البرقوق والمشمش والكاكا والمانجو، وفق جولة صباحية بعدد من الأسواق بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، على النحو التالي:

سعر المانجو

سجل سعر كيلو المانجو فص نحو 40 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 30 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو المانجو البلدية إلى 18 جنيهًا.

سعر الرمان

وبلغ سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.

سعر الكيوي

ووصل سعر الكيوي إلى 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر البرقوق

وسجل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، بين 10 إلى 15 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة لنحو 22 جنيهًا.

سعر الأناناس

وبلغ سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو»، نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 20 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

ووصل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، إلى 10 جنيهات.

سعر الخوخ

وسجل سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، نحو 20 جنيهًا، وسجل سعر المستورد نحو 25 جنيهًا.

سعر الكريز

وبلغ سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر البلح

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 8 و10 جنيهات، والبلح سماني نحو 5 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سلمي نحو 25 جنيهًا، وبلح بارحي نحو 30 جنيهًا، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا.

سعر المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم، بين 12 و45 جنيهًا.

سعر الجوافة

وتراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر العنب

وبلغ سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا.

سعر البرتقال

ويتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات، في حين يصل سعر الصيفي لنحو 10 جنيهات.