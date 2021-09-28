محافظ المنيا وسفير كندا يشهدان توقيع مذكرتي تفاهم في التصنيع الزراعي

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، لويس دوما سفير دولة كندا في القاهرة والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة.

ضم وفد السفارة الكندية، كيريل ايوردانوف مستشار السفارة، إيمان عمران قائد فريق الشركات الصغيرة والمتوسطة، نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، ومن فريق مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي«OWAP»، الممول من الحكومة الكندية كل من: بول ديجياكومو مدير المشروع في كندا، وعزة قنديل مدير المشروع في القاهرة، والدكتور مصطفى سعد مدير المحافظات، وحسين رأفت مدير المشروع بالمنيا.

حضر اللقاء اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا، دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وهيام مصطفى مدير التعاون الدولي بالمحافظة.

توقيع مذكرتي تفاهم بين مشروع تعزيز فرص المرأة

شهد محافظ المنيا والسفير الكندي، خلال اللقاء توقيع مذكرتي تفاهم بين مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي«OWAP»، الممول من الحكومة الكندية، وجمعية رؤية جديدة، وجمعية رؤية حياة بمركز المنيا، حيث وقع على المذكرتين عزة قنديل مدير المشروع ورؤساء الجمعيتين بمقر الجمعيتين بمركز المنيا.

وأكد السفير الكندي، أن مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي «OWAP»، يعمل على تعزيز فرص العمل وريادة الاعمال للمرأة، وتعزيز ملكيتها الاقتصادية وتمكينها اقتصاديا في مجال التصنيع الزراعي وتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي مع تحسين البيئة الداعمة، من حيث السياسات ولوائحها والاستراتيجيات الوطنية، لكي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل العوائق التي تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال.

السفير الكندي: كندا ومصر شريكان وثيقان

وأضاف السفير الكندي، أن كندا ومصر شريكان وثيقان، وتتمتعان بصداقة طويلة وعلاقات قوية في العديد من المجالات، معربا عن إعجابه الشديد بمحافظة المنيا، خاصة الطبيعة الخلابة والمشاهد المبهرة للطبيعة، على كورنيش النيل وكذلك منطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط.

وأشاد محافظ المنيا بأهداف البرنامج معربا عن تقديم أوجه الدعم والمساندة لتنفيذ المحاور الخاصة به بهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي، وفقا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تتضمن تطوير قدرات المرأة وإشراكها في سوق العمل ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص لتوظيف المرأة في جميع القطاعات، لاسيما وأن محافظة المنيا تعد من المحافظات الزراعية بالدرجة الاولي ، وتمثل التنمية الزراعية محورا أساسيا بخطة التنمية الاقتصادية التي تتبناها المحافظة في الفترة الحالية.

كما استعرض محافظ المنيا مع السفير الكندي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافي المتميز، مؤكدا على حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، وتحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.

تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي

هذا ويعد مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي «OWAP»، أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية في ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الكندية ووزارة التعاون الدولي في 31 مارس 2021، وكذلك موافقة السيد رئيس الجمهورية في 25 يوليو 2021 على الاتفاقية وصدق عليه البرلمان المصري في 26 يوليو 2021 ، ومدة تنفيذه 4 سنوات.