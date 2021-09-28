كيفية تغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية والأوراق المطلوبة

عند الانتقال من محل سكني لآخر، يضطر العديد من الأشخاص إلى تغيير محل إقامتهم في البطاقة الشخصية الخاصة بهم، وفي هذا الصدد، حدد قانون الأحوال الشخصية بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتغير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي بالسجلات المدنية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خطوات تغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية والأوراق المطلوبة لذلك، وفقا لما ذكره موقع وزارة الداخلية «خدمات السجل المدني».

خطوات تغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية

- في البداية على الشخص التوجه لأحد فروع مكاتب السجل المدني.

- شراء استمارة الرقم القومي سواء المميزة أو العادية، وفق ما تريده من عدد الأيام التي سنتنظرها لاستخراج البطاقة الشخصية.

- تقديم صورة من البطاقة الشخصية التي تحملها، مع الإطلاع على الأصل منها.

- يشترط أن يكون العقار الذي سيتم الترخيص عليه العقد وتغيير العنوان إليه، مُوثق من المحكمة، أو موثق في مكاتب الشهر العقاري، وإذا كان العقد إيجار وليس تمليكا، يجب حضور المؤجِّر للتصديق على صحة عقد الإيجار.

- تقديم إيصال كهرباء أو فاتورة تليفون أو مياه أو إيصال الغاز حديث، في حال لم يكن عقد التمليك موثقا في الشهر العقاري.

- وبالنسبة للزوجة التي تريد تغيير محل الإقامة، فيحق لها أن تغير بصورة بطاقة الزوج فقط.

رسوم استخراج البطاقة الشخصية

- استمارة عادية فئة 45 جنيها وتسلم بعد أسبوعين.

- استمارة عاجلة فئة 120 جنيها وتسلم بعد 3 أيام.

- استمارة مميزة بسعر170 جنيها وتسلم بعد 24 ساعة.

عناوين السجلات المدنية لاستخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم

- مركز الخدمات الخاصة والعاجلة «مقر ديوان القطاع النموذجي بالعباسية».

- مول مكسيم بالتجمع الخامس.

- مراكز القطاع النموذجية داخل المولات التجارية بـ «مول سيتي ستارز بمدينة نصر».

- سيتى سنتر «كارفور» بالمعادي .

- مركز الحمد بالتجمع الخامس.

- مول مصر ومول العرب بمدينة 6 أكتوبر.

- كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية.

- محافظة القاهرة «المجمع الأمني أمام أكاديمية الشرطة - داندي مول بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي».

- عزبة الهجانة بمدينة نصر، في قسم شرطة مدينة نصر ثالث، منفذ مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

- «مركز كارفور التجاري» بمحافظة الإسكندرية.

- محافظة الدقهلية «مجمع الأحوال المدنية».

- محافظة الغربية «محلة زياد - مركز شرطة سمنود».