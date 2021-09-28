7 مستندات مطلوبة للحصول على نفقة من بنك ناصر

أعلن هشام وحيد مدير عام الإدارة العامة للنفقة ببنك ناصر الإجتماعي أنه تم إنفاق نحو 77 مليون جنيه لمستحقي النفقة من خلال صندوق تأمين الأسرة في شهر أغسطس 2021، كما تم صرف نحو 74 مليون جنيه خلال شهر يوليو 2021.

وأشار حديد إلى أن هناك عدة مستندات للحصول على نفقة من بنك ناصر تتمثل فيما يلي:

مستندات مطلوبة للحصول على نفقة من بنك ناصر

- أصل الحكم القضائي الصادر من محكمة الأسرة ومذيل بالصيغة التنفيذية.

- أصل شهادة إتمام الإعلان للحكم المذيل بالصيغة التنفيذية.

- صورة بطاقة الزوج والزوجة وصور شهادات ميلاد الأطفال.

- شهادة الموقف من الاستئناف للحكم المنفذ بموجبه.

- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق حسب حالة الحاصلة على الحكم.

- تحرير توكيل رسمي عام قضايا باسم رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته.

- الرقم التأميني للزوج كمبيوتر وللزوجة والأولاد أيضا مرفق بهم اسم الأم والرقم القومي لها.

خطوات صرف النفقة للمطلقات بالهاتف المحمول

- تسجيل الرغبة في صرف النفقة بالمحمول يتم مرة واحدة فقط من خلال استمارة تسجيل تقديم في فرع البنك، أو بإحدى منافذ شركات المحمول المختلف.

- لا يتم إلغاء الطلب إلا بناء على رغبة العميل أو انتهاء استحقاق النفقة.

- ترسل شركات المحمول كودًا للصرف على هيئة رسالة على المحمول يتم تغييره شهريًا، حفاظًا على أموال مستحقي النفقة.

- يتم خصم مبلغ واحد جنيه فقط عن كل مبلغ مائة جنيه من مستحق النفقة، ولا يتم تنفيذ أي خصومات على مستحق النفقة حتى ولو كان انتهاء رصيد العميل على الهاتف المحمول.

وأكد البنك أنه يتم المساهمة في تمويل المصروفات المدرسية من خلال إجراء بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وتقديم إفادة معتمدة من الكلية بالمصروفات الدراسية المتراكمة على الطالب.