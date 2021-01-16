معاشات ومساعدات تستحقها المطلقة.. منها نفقة بنك ناصر

تستحق المطلقة الحصول على معاش والدها المتوفي، مساعدة تكافل وكرامة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، ونفقة بنك ناصر، وذلك وفق عدد من الشروط، الإجراءات والضوابط.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد شروط حصول الابنة المطلقة على معاش والدها المتوفي، وشروط استحقاق مساعدة تكافل وكرامة، وضوابط الحصول على نفقة بنك ناصر، وهل يجوز الجمع بين تلك المعاشات والمساعدات، وذلك وفقا لما حددته هيئة التأمينات الاجتماعية.

حق المطلقة في معاش والدها المتوفي

أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أنه يشترط لحصول الابنة على معاش والدها المتوفي ألا تكون متزوجة.

شروط استحقاق مساعدة تكافل وكرامة

تستحق المطلقة مساعدة تكافل وكرامة، وهو برنامج تحويلات نقدية مشروطة أطلقـته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي لفئات (الأسرة والطفل، المرأة، ذوي الإعاقة، المسنين، الشباب)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

ضوابط الحصول على نفقة بنك ناصر

يمكن للمطلقة الحصول على نفقة من بنك ناصر الاجتماعي، لضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقات الشهرية، في ظل الدور الاجتماعي الذي يلعبه صندوق نظام تأمين الأسرة، تحت إشراف من بنك ناصر الاجتماعي، في حالة اختيار المستفيدين من الحكم للتنفيذ عبر صندوق الأسرة، فإنه يضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء، وبحد أقصى 500 جنيه شهريًا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

وتم إنشاء صندوق تأمين الأسرة بموجب القانون 11 لسنة 2004، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي مستهدفا مساعدة الأسر التي هجرها عائلها بلا منفق، وفقا لأهداف جوهرية محددة، فإنه لا يهدف للربح أساسا ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش، مشيرة إلى أنه يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش حاليا 650 جنيهاً، بدلاً من 100 جنيه وفقاً للقوانين السابقة، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

ـ كما يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المشار إليه.

ـ لا يحق للمطلقة الجمع بين مساعدة تكافل وكرامة ومعاش والدها المتوفي، لأن تكافل وكرامة ليس معاشا بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش.