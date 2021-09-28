وزيرة التجارة تعلن تفاصيل مشاركة مصر في «إكسبو 2020» قبل الافتتاح

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لانجاح المشاركة المصرية بمعرض «إكسبو 2020» دبي، من خلال جناح متميز يعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت أنه جرى التنسيق على أعلى المستويات، بين كل الوزارات والأجهزة المعنية، من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية بـ«إكسبو 2020 دبي»، التي تضم 25 وزارة، فضلاً عن عدد كبير من المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الأعمال، بهدف المشاركة بجناح يليق باسم مصر، وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

تفاصيل المشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي

وأكدت الوزيرة خلال الجلسة الحوارية المفتوحة، التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، للإعلان عن تفاصيل المشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، واستعراض ملف مبادرة حياة كريمة، وملف المجمعات الصناعية والمشروعات الصغيرة، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، ووسائل الإعلام المصرية.

إنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا بالقرى الأم في إطار «حياة كريمة»

وأوضحت الوزيرة، أن مصر حريصة على تقديم مشاركة متميزة بفعاليات إكسبو 2020 بدبي، تعكس الحضارة المصرية العريقة، ورؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تعوّل على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل الهام، وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في إكسبو، بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية.

وتابعت الوزيرة، أنه سيجري تقديم مصر في إكسبو كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة، لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية، وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومدن ذكية، ومناطق صناعية، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أن الجناح المصري سيحظى بحضور فعال على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بهذا الملف.