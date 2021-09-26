حاكم دبي يتابع استعدادات معرض إكسبو 2020: حدث عالمي رائد

في إطار متابعة أحدث الاستعدادات، زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، غرفة عمليات معرض إكسبو دبي 2020، والذي ينطلق في أكتوبر المقبل بمشاركة 134 فريقا من 95 دولة مختلف أنحاء العالم، ومن بينها مصر.

ونشر «آل مكتوم» مجموعة من الصور، خلال تفقده غرفة عمليات المعرض وعلق عليها عبر «تويتر»: «خلال زيارة غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير 134 فريقا من 95 جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد.. الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو بإذن الله».

في سياق متصل، أنهت مصر جميع الاستعدادات الخاصة بجناحها في معرض «إكسبو 2020 دبي، ويشارك الجانب المصري بجناح كبير عملاق، تبلغ مساحته 3000 متر مربع، يتيح الفرصة لاستعراض تاريخ مصر، الماضي والحاضر والمستقبل، ويتكون الجناح من 3 طوابق، ومقسم على 14 منطقة، بها عدد مناسب من شاشات العرض، تزيد على 65 شاشة.

وحسب صحيفة الرؤية الإماراتية يتصدر صحن الجناح المصري تابوت فرعوني جرى اكتشافه مؤخرا بمنطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة المصرية، يرجع تاريخه إلى 2600 عام، ويعود إلى العصور المتأخرة للأسرة الـ26، ويعكس رسالة القيم المصرية القديمة، ليستقبل زوار الجناح المصري بالمعرض، ويتميز الجناح المصري بهوية واضحة، وخصوصية شديدة في تعريف هوية مصر بشكل دقيق وملحوظ، فمصر أقدم حضارات الكون، ولها تاريخ عريق، وحاضر مشرف، ومستقبل مبهر، ويجتمع الثلاثة في الجناح المصري.

كما أن هناك منطقة للترفيه، وتجربة سياحية رائدة من نوعها، حيث يتجول الزائر في غرفة من 36 متراً لمدة 3 دقائق محاطة بالشاشات، يعيش خلالها تجربة سياحية، ويسير داخل الهرم ومعبد أبوسمبل بشكل افتراضي.

وستعرض مصر مفردات كثيرة خاصة بها، كالشأن الاجتماعي، والديني، والاقتصادي، والسياحي، والصحة، والتعليم، والمرأة، والشباب، والرياضة، والثقافة، وذوي الهمم.