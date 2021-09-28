الأوقاف: منع دخول العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا لمقار عملهم

أصدرت وزارة الأوقاف، تنبيها على جميع العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها، حرصًا منها على اتباع الإجراءات الوقائية، فيما يتعلق بفيروس كورونا، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعدم السماح بدخول العاملين، اعتبارًا من 30/ 11/ 2021، لمقار عملهم بالديوان العام والمديريات الإقليمية والإدارات التابعة لها، وديوان عام هيئة الأوقاف المصرية ومناطقها الإقليمية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وديوان عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وفروعه، وجميع الجهات والإدارات التابعة للأوقاف، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتقديم الشهادة المثبتة لذلك عند الدخول، أو تقديم تحليل (PCR) كل ثلاثة أيام.

التعدي على المرافق العامة

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة، في بيان للوزارة، بأن ديننا الحنيف، وجهنا إلى الحفاظ على جميع المرافق العامة، ونهانا عن المساس أو الإضرار بها أو التعدي عليها بأي نوع من أنواع التعدي، بل إنه دعا إلى تعظيم أمر هذه المنافع العامة، إذ يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «سبعٌ يجري للعبدِ أجرُهنَّ وهو في قبرِه بعد موتِه: من علَّم علمًا، أو كرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ورَّثَ مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه »، ومعنى كرى نهرًا أي: وسعه، ويقاس على ذلك كل مجرى مائي، فواجبنا أن نطهره وأن نوسعه، لا أن نعتدي عليه ولا أن نضيقه، وكذلك الحال في أمر الطريق العام، الذي ينبغي أن نحافظ عليه، لا أن نعتدي عليه أو نضيقه على المارة أو نلقي عليه القمامة أو المخلفات ونحوها.

ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة

كما قرر وزير الأوقاف، ترجمة خطبة الجمعة «إعمال العقل في فهم النص.. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا»، إلى لغة الإشارة، انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية، بترسيخ حقوق الإنسان في جميع مؤسساتها، يسرنا أن ننشر خطبة الجمعة 1 أكتوبر 2021 بعنوان: «إعمال العقل في فهم النص.. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا»، مترجمة إلى لغة الإشارة.