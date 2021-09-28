نائب رئيس البرازيل يزور منطقة أهرامات الجيزة

زار هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل وحرمه، منطقة أهرامات الجيزة، اليوم، في إطار الزيارات الرسمية التي تشهدها مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية، في الآونة الأخيرة.

وكان في استقبالهما أشرف محيي مدير منطقة آثار الهرم، الذي اصطحبهما في جولة داخل المنطقة، التي شملت الهرم الأكبر وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.

نائب رئيس البرازيل وحرمه يبديان انبهارهما بعظمة بناء الهرم الأكبر

وأوضح أشرف محيي، أن نائب رئيس دولة البرازيل وحرمه، أبديا انبهارهما بما شاهداه من عظمة بناء الهرم الأكبر، وكذلك نحت تمثال أبو الهول بهذه الدقة البالغة، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما، معربان عن سعادتهما بهذه الزيارة.