وفد حكام بطولة العالم لدراجات المضمار يزور الأهرامات «صور»

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم السبت، وفدًا من حكام ولاعبي فريق كل من دول اليونان وليتوانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، المشاركين في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر، وتُقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تُقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المهمة للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بمصر.

الوفد يضم حكام اليونان وليتوانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا

واستقبل الوفد أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما.

وأعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بإعجاز بناء الأهرامات ونحت تمثال أبوالهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع وتمثال أبو الهول.