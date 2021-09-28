وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس جمهورية البرازيل

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق أول هاميلتون موروا نائب رئيس جمهورية البرازيل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وتناول اللقاء، مناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية البرازيل، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.

وأشاد نائب رئيس جمهورية البرازيل، بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.