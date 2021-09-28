في ذكرى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.. شبيهه يلفت الأنظار

توافد محبو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في ذكرى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من السياسيين والمواطنين، إلى ضريحه بمنطقة كوبري القبة، لإحياء الذكرى 51 لوفاته اليوم، وكان في استقبال الوافدين أسرة الرئيس الراحل، من أبنائه وأحفاده، وحرص أبناء الرئيس الدكتورة هدى عبد الناصر ومنى عبد الناصر وعبد الحكيم عبد الناصر، وأحفاد الرئيس الراحل على إحياء الذكرى وقراءة الفاتحة أمام الضريح.

وأكد عبد الحكيم عبد الناصر، في ذكرى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لـ«الوطن»، أن حرص المواطنين في مصر والدول العربية على إحياء ذكرى الزعيم والتوافد على قبره، يؤكد أن الرئيس عبد الناصر لا يزال في قلوب محبيه في مصر وكل الدول العربية، لما قام به من أجل مصر والأمة العربية، مضيفا: جمال عبد الناصر حي في قلوبنا، بما قدمه لبلده وشعبه وأمته العربية.

ذكرى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

وقالت هدى عبد الناصر، كريمة الرئيس الراحل، في ذكرى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن استمرار احتفال المصريين بذكرى جمال، سواء في ذكرى وفاته أو في ذكرى ميلاده، أكبر دليل على أن مشروع عبد الناصر لا زال حيا، وأن المصريين يرتبطون ارتباطا شديدا بهذا الرجل، على الرغم من محاولات التشكيك والتشويه التي قادتها جماعة الإخوان وبعض السياسيين، الذين حاولوا طمس الإنجازات الكبيرة التي شهدتها فترة الخمسينيات والستينيات.

وقال محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى الأسبق، في ذكرى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن عبد الناصر زعيم خالد لا ينسى، ولم تنساه الأمة العربية، لما قدمه خلال فترة عصيبة من أجل تحرير مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونصرة الفلاحين والعمال.

إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

وقال الدكتور محمد أبو العلا القائم بأعمال رئيس الحزب العربي الناصري، في ذكري وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن مشروع عبدالناصر لا زال قائما، ومكاسب ثورة يوليو مستمرة حتى اليوم، مضيفا: جئنا إلى الضريح لنجدد عهدنا في الاستمرار على مبادئ الثورة والعروبة.

ويقول الحاج محمد حسنين، أحد محبي عبد الناصر، الذي حرص على زيارة الضريح: إن عبد الناصر حي في قلوب المصريين، ولا يمكن نسيانه، مضيفا: «بنحبه لأنه كان صادق وحاسس بالناس، وكان نفسه يعمل كل حاجة علشان خاطر مصر والمصريين، جمال زعيم حقيقي».

وأثار الشبه الكبير بين حجاب عبد اللاه، محامٍ من قنا، والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، انتباه المواطنين أمام الضريح.

وقال حجاب عبداللاه، في ذكري وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لـ«الوطن»، إن الشبه الكبير بينه وبين جمال عبد الناصر، «شرف كبير ومثار فخر، أني أكون شبه الزعيم نعمة كبيرة من ربنا، وكل المواقف اللي بتعرض ليها إيجابية»، بحسب تعبيره، وأضاف أن الناس تقابله بترحاب كبير لشبهه بالرئيس وبعض الناس تظن أنه شقيق الرئيس الراحل أو من أفراد أسرته من شدة الشبه، إلا أنه يؤكد أنه لا تربطه أي صلة قرابه.