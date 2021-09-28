«سيدهانت كارنيك»: بدايتي كانت من المسرح وأرحب بالمشاركة في أعمال مصرية (حوار)

عُرف الفنان الهندي سيدهانت كارنيك في الوطن العربي، منذ مشاركته مع النجمة الهندية دراشتي دهامي، في مسلسل ملك وملكة، وحقق الثنائي نجاحا كبيرا جذب الجمهور الهندي والعربي سويا، خاصة شخصية «الملك رانا»، والتي جسدها «كارنيك» في المسلسل.

ولم يشارك سيدهانت كارنيك خلال الأعوام القليلة الماضية في أي أعمال فنية، وهو ما دعا الجمهور العربي يتساءل عن أسباب غياب «الملك رانا» عن الشاشة الفضية، وموعد عودته مرة أخرى، لذا حاور «الوطن» الفنان الهندي للإجابة على تساؤلات الجمهور.

ما سبب اختفاءك خلال الأعوام الأخيرة.. وما هي مشاريعك الحالية؟

لم أكن مختفيا، ولكن أنا بدايتي كانت ممثل مسرحي، لذا الفن بالنسبة لي ليس بكثرة الأعمال بقدر الاهتمام بقيمة العمل الفني، ولدي بعض الاهتمامات الأخرى، ومن بينها الأفلام الوثائقية بقناتي على اليوتيوب، واستمتع بطرح بعض الموضوعات التي قد أساهم بحلها إن كانت اجتماعية أو ما شابه، وأيضا أقوم برصد بعض الأماكن الخلابة لأني أحب الطبيعة وأعشق السفر.

- كيف كانت بدايتك في الفن.. وماذا يمثل المسرح لك؟

عندما كنت بالجامعة، التحقت بالمسرح عن طريق الصدفة، ولكن أحببته للغاية، وأدركت أن الفن هو المسرح لأن أي فنان إذا استطاع أن يكون ممثل مسرحي ناجح يستطيع خوض تجربة الفيديو في الدراما والسينما، وإن كان الجمهور يراني ممثلا جيدا، فالمسرح هو السبب الرئيسي، لأنه مدرسة للتعليم المجاني لاحتراف التمثيل، وهو المنزل الحقيقي لأي فنان.

كما أن بدايتي في المشاركة بالأعمال الدرامية كانت بالصدفة أيضا، عندما شاهدوني في مسرح الجامعة تم ترشيحي للمشاركة في مسلسل «ريمكس»، وأيضا كنت في مجال عرض الأزياء.

- في رأيك.. هل الموهبة ليست كافية لجعل الشخص ممثلا ناجحا؟

المسرح هو مدرسة لتعليم الفن، وحدثتك من قبل عنه، والمسرح في مصر والهند لهم قيمة كبيرة، وأعتقد أنه إذا لم يكن الفنان لديه موهبة، وتعلم في المسرح سيصبح ممثلا ناجحا، وذلك من خلال وضع عينه في عين الجمهور والتحدث معهم والتعبير عن مشاعر ليست حقيقية، ولكنه يصدقها ويتعايش معها بصدق، فالموهبة ليست كافية دون التعلم الكافي، فمثلا طفل ذكي ولكنه لم يذاكر، فهل سيكون متميز؟.. بالطبع لا.

والمسرح يثبت الموهبة، ويجعلني أقف بكل ثقة وقوة وتركيز دون أن يقاطعني أحد عن إحساس معين أعيشه، كما يحدث بالدراما.

- هل يمكنك المشاركة في عمل مسرحي أو فني مصري؟

المسرح بمصر عظيم وعريق مثل الحضارة المصرية أيضا، وأعتقد أني سأقبل ذلك بلا شك، وسأكون متحمسا للغاية لخوض تجربة فنية مميزة مثل ذلك، وأعتقد أنها ستكون تجربة ممتعة وشيقة للغاية، وأرحب بالمشاركة في أعمال فنية عربية.

- هل تميل للدراما أم السينما بعد شغفك بالمسرح؟

بالطبع أنا ممثل واستمتع بتقديم أعمال فنية ذات قيمة، تخرج موهبتي وكل ما لدي من إبداعات، لكني أشعر أن الميديا هي شغفي الآخر، لذلك استمتع بالمشاركة في قناتي على اليوتيوب، فيجب أن يكون هناك عمل آخر بجانب الفن حتى لا يكون الممثل مجبرا على تقديم أي عمل غير مقتنع به، وعليه أن يكون مبدعا في عمله الآخر أيضا.

وأجد أن المشاركة والعمل في اليوتيوب ضروري في الأيام الحالية، فكل إنسان الآن معه هاتف ذكي يستطيع من خلاله مشاهدة اليوتيوب لكي‏ يواكب العصر.

- ما الميزة أو الاختلاف الذي شعرت به بعد مشاركتك على اليوتيوب؟

جمهوري أصبح يعرفني شخصيا، وأنا استمتع بقراءة تعليقاتهم وآرائهم مباشرة بشكل شخصي، وليس بدور اقوم به لم يكن شخصيتي الحقيقية، ومع تعلقي بالفن والمسرح لكن المسرح منزل الممثل الحقيقي، انما اليوتيوب منزلي انا شخصيا لاني بكون انا وليس قناع شخصية اخرى.

- وجّه كلمة أخيرة لجمهورك.. ومتى ستعود لهم بعمل فني جديد؟

كما أخبرتك سأعود حينما أجد دور لا يقل أهمية عن أعمالي السابقة، بل يكون أفضل منهم، لأننا نتطور مع تقدم العمر، وحينما أجد عمل مميز سأتواجد بالطبع، فأنا أيضا أشتاق للجمهور بشكل كبير، كما أني سعيد بالاهتمام والترابط بين الفن المصري والهندي، وأرى المصريين والهنود لديهم نفس الطباع، وهناك العديد من الأشياء ‏مشتركة ومتشابهة بين الشعبين، لذا أنا سعيد بهذا الحوار، وتحياتي لجمهوري العربي.. أحبكم كثيرا.